محمد بن مسعود - الدمام - مصر .. شاهد: لحظة اشتعال باص سياحي بداخله ركاب ووفاة 9 أشخاص بينهم أجانب

نشرت وسائل الإعلام المصرية فيديو يوثق حادث تفحم الأتوبيس السياحي، الذي وقع على الطريق الصحراوي عند الكيلو 43 صحراوي أبو سمبل بمحافظة أسوان. وأظهر الفيديو المتداول على إحدى صفحات فيسبوك، اللحظات الأولى من اشتعال النيران في الأتوبيس ولحظات إخماد الحريق باستخدام طفايات الحريق، كما أظهر صرخات عدد من السياح الأجانب بسبب النيران، حيث قال أحد المواطنين: فيه أجنبية عند الباب بتموت هنا حد يلحقها ، وفقا لموقع “القاهرة 24”. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً وشهد طريق أبو سمبل بمحافظة أسوان، في تمام الساعة الخامسة فجر اليوم الأربعاء، حادثا أليما، أودى بحياة 10 أشخاص منهم 4 سائحين فرنسيين، وواحد بلجيكى، بالإضافة إلى 5 مصريين وذلك نتيجة اصطدام الأتوبيس السياحي، بسيارة ربع نقل المتجهة إلى مدينة أسوان وذلك عند الكيلو 43 من ناحية كمين أبو سمبل.

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