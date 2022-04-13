إخماد حريق في سطح عمارة بحي الصفا

1150 بلاغا ضد منسوبي المساجد و726 على مكبرات الصوت باشرت إدارة خدمات المستفيدين "1933" في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، استقبال 6875 بلاغا واتصالا هاتفيا وإلكترونيا منذ... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 12 رمضان 1443 هـ 12 رمضان 1443 هـ

إحباط تهريب نصف مليون قرص إمفيتامين مخدر صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 12 رمضان 1443 هـ 12 رمضان 1443 هـ

أمانة عسير تنفذ أعمال سفلتة وتأهيل لعدة مواقع بالربوعة نفذت أمانة منطقة عسير ممثلة ببلدية "الربوعة"، أعمال سفلتة وتأهيل عدد من المواقع بمركز الربوعة.وأوضح رئيس بلدية الربوعة... خميس مشيط : دوت الخليج خميس مشيط : دوت الخليج 12 رمضان 1443 هـ 12 رمضان 1443 هـ

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