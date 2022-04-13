اخبار السعوديه

إخماد حريق في سطح عمارة بحي الصفا

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1150 بلاغا ضد منسوبي المساجد و726 على مكبرات الصوت

باشرت إدارة خدمات المستفيدين "1933" في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، استقبال 6875 بلاغا واتصالا هاتفيا وإلكترونيا منذ...

dff3d018ba.jpg الرياض : دوت الخليج
c5a556174c.jpg12 رمضان 1443 هـ
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إحباط تهريب نصف مليون قرص إمفيتامين مخدر

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png12 رمضان 1443 هـ

أمانة عسير تنفذ أعمال سفلتة وتأهيل لعدة مواقع بالربوعة

نفذت أمانة منطقة عسير ممثلة ببلدية "الربوعة"، أعمال سفلتة وتأهيل عدد من المواقع بمركز الربوعة.وأوضح رئيس بلدية الربوعة...

icon-byline.pngخميس مشيط : دوت الخليج
icon-clock.png12 رمضان 1443 هـ

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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