1150 بلاغا ضد منسوبي المساجد و726 على مكبرات الصوت

باشرت إدارة خدمات المستفيدين "1933" في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، استقبال 6875 بلاغا واتصالا هاتفيا وإلكترونيا منذ بداية شهر شعبان لعام 1443هـ، وحتى العاشر من شهر رمضان المبارك الجاري، شملت البلاغات عن خدمات المساجد، وشؤون الدعوة، وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم، وشؤون الوزارة بنسبة إنجاز 100%، حيث قامت الإدارة العامة لخدمات المستفيدين التي تم إسنادها للعنصر النسائي بالكامل بمتابعة إنجاز هذه البلاغات الواردة بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة بالوزارة لتقديم أرقى الخدمات وتلافي أي قصور في خدمات الوزارة.

جاء ذلك في تقرير صادر عن المركز عم منجزاته لشهر شعبان 1443هــ وحتى العاشر من شهر رمضان الجاري أفاد أن البلاغات المنجزة شملت خدمات المساجد بـ 4324 بلاغا، وشؤون الدعوة بـ 9 بلاغات، وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم بـ 4 بلاغات، وخدمات الوزارة الأخرى المختلفة بـ 71 بلاغا.

كما بين التقرير أن البلاغات التي تم تلقيها بخصوص الشكاوى على منسوبي المساجد بـ 1150 بلاغاً، وخدمات منسوبي المساجد بـ 796 بلاغا، ومكبرات الصوت بـ 726 بلاغا، وصيانة المساجد بـ 918 بلاغاً. وأوضح التقرير أن الإدارة تلقت 1326 بلاغاً بمنطقة الرياض، 974 بلاغاً بمنطقة مكة المكرمة، 401 بلاغاً في المنطقة الشرقية، 418 بلاغاً بمنطقة عسير، 247 بلاغاً بمنطقة المدينة المنورة، 265 بلاغاً في منطقة القصيم، 203 بلاغاً بمنطقة جازان، كما تلقت 197 بلاغاً بمنطقة حائل، 107 بلاغاً في منطقة تبوك، 126 بلاغاً بمنطقة الجوف، فيما تلقت الإدارة 62 بلاغاً بمنطقة الباحة، و52 بلاغاً بمنطقة نجران، و35 بلاغاً في منطقة الحدود الشمالية.

وأكدت الوزارة على دور المواطن في التبليغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على خدمات الوزارة المتنوعة، إدراكاً منها على أهمية دورهم المشترك مع الوزارة، وأنها ستعمل على مضاعفة الجهود لتلافي أي قصور، والتعامل مع جميع البلاغات الواردة إليها بأسرع وقت ممكن، حيث يقوم فريق إدارة خدمات المستفيدين عبر مركز خدمة الاتصال الموحد "1933" بالتواجد على مدار الساعة خلال أيام الأسبوع.

يذكر أن مركز خدمات المستفيدين 1933 بالوزارة بموافقة وتوجيه معالي الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ تم تأنيثه بالكامل في إطار الجهود المبذولة لتمكين المرأة والاستفادة منها في مختلف مجالات عمل الوزارة تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.