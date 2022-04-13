1150 بلاغا ضد منسوبي المساجد و726 على مكبرات الصوت

جاء ذلك في تقرير صادر عن المركز عم منجزاته لشهر شعبان 1443هــ وحتى العاشر من شهر رمضان الجاري أفاد أن البلاغات المنجزة شملت خدمات المساجد بـ 4324 بلاغا، وشؤون الدعوة بـ 9 بلاغات، وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم بـ 4 بلاغات، وخدمات الوزارة الأخرى المختلفة بـ 71 بلاغا.
كما بين التقرير أن البلاغات التي تم تلقيها بخصوص الشكاوى على منسوبي المساجد بـ 1150 بلاغاً، وخدمات منسوبي المساجد بـ 796 بلاغا، ومكبرات الصوت بـ 726 بلاغا، وصيانة المساجد بـ 918 بلاغاً. وأوضح التقرير أن الإدارة تلقت 1326 بلاغاً بمنطقة الرياض، 974 بلاغاً بمنطقة مكة المكرمة، 401 بلاغاً في المنطقة الشرقية، 418 بلاغاً بمنطقة عسير، 247 بلاغاً بمنطقة المدينة المنورة، 265 بلاغاً في منطقة القصيم، 203 بلاغاً بمنطقة جازان، كما تلقت 197 بلاغاً بمنطقة حائل، 107 بلاغاً في منطقة تبوك، 126 بلاغاً بمنطقة الجوف، فيما تلقت الإدارة 62 بلاغاً بمنطقة الباحة، و52 بلاغاً بمنطقة نجران، و35 بلاغاً في منطقة الحدود الشمالية.
وأكدت الوزارة على دور المواطن في التبليغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على خدمات الوزارة المتنوعة، إدراكاً منها على أهمية دورهم المشترك مع الوزارة، وأنها ستعمل على مضاعفة الجهود لتلافي أي قصور، والتعامل مع جميع البلاغات الواردة إليها بأسرع وقت ممكن، حيث يقوم فريق إدارة خدمات المستفيدين عبر مركز خدمة الاتصال الموحد "1933" بالتواجد على مدار الساعة خلال أيام الأسبوع.
يذكر أن مركز خدمات المستفيدين 1933 بالوزارة بموافقة وتوجيه معالي الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ تم تأنيثه بالكامل في إطار الجهود المبذولة لتمكين المرأة والاستفادة منها في مختلف مجالات عمل الوزارة تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
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