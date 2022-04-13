بدء التسجيل للاعتكاف في المسجد النبوي غدًا

محمد بن مسعود - الدمام - 09-12-1443 09:18 صدى تبوك – متابعة أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي إتاحة خدمة التسجيل للراغبين بالاعتكاف لعام 1443هـ عبر تطبيق (زائرون) للأجهزة الذكية ابتداء من يوم غدٍ . وتتيح هذه الخدمة للمعتكف التسجيل والاطلاع على التعليمات والشروط التي يجب مراعاتها عند الاعتكاف بالمسجد النبوي مما يحقق النجاح المأمول لشعيرة الاعتكاف.

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