فريق إمداد التطوعي بحائل يسهم في إفطار 100 صائم يومياً

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

شارك فريق إمداد التطوعي بمنطقة حائل من خلال الركن التثقيفي لنشر ثقافة العمل التطوعي بالتعاون مع جمعية الدعوة شمال حائل في تقديم وجبات الإفطار لأكثر من مائة صائم من الجنسين، وتقديم أكثر من 400 وجبة غذائية يومياً، وذلك ضمن فعاليات “صحتك بخطوتك” التي تقام بممشى طريق عقدة بحائل.

وأوضح قائد فريق إمداد التطوعي عبد العزير سعود المعارك أن الركن التطوعي يهدف إلى رفع الوعي بالعمل التطوعي وأهمية التسجيل في المنصة الوطنية للعمل التطوعي والحرص رسالة التطوع في الجودة والتنمية المستدامة، وذلك إيماناً بأهمية دور التطوع وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030 التي تستهدف الوصول إلى مليون متطوع من أبناء وبنات الوطن، واستناداً إلى أهمية إسهام الشباب في خدمة المجتمع ودعم العمل التطوعي بالمنطقة.

وأشار إلى أن الفريق يعمل على خلق مبادرات نوعية تنعكس بالفائدة على الفرد والمجتمع والتنسيق والتعاون مع الجمعيات التطوعية والهيئات والجهات الرسمية ودعم أعمالها ودعوة الخبراء المختصين في كافة المجالات التي تخدم المجتمع في الأعمال التطوعية ، منوهاً بأهمية أخلاقيات العمل التطوعي التي يجب أن يتحلى بها المتطوعين التي تكمن في العمل بروح الفريق و أداء الأعمال المطلوبة بأكمل وجه ، والمشاركة الفعالة للفرد ، وتحقيق هدف المبادرة ، وحل المشكلات ، بالإضافة إلى تشجيع العمل التطوعي ، وتقديم المساعدة للمحتاجين ، والتحلي بآداب الحوار ، وغرس قيمة حب العمل.