«الصحة» تؤكد أهمية الجرعة التنشيطية: تستهدف 3 فئات

محمد بن مسعود - الدمام - 09-12-1443 08:38 صدى تبوك – متابعة أكدت وزارة الصحة أن الجرعة التنشيطية مهمة جدًا لرفع مناعة الجسم والمحافظة عليها في مستوى مرتفع، وتؤخذ بعد 3 أشهر من تلقي الجرعة الثانية. وأوضحت الصحة، عبر حسابها في “تويتر”، أن الجرعة التنشيطية تستهدف ثلاث فئات كالتالي:

1- للجميع من عمر 16 سنة وأعلى

2- أصحاب الأمراض المزمنة

3- كبار السن

وأشارت وزارة الصحة إلى أن الجرعة التنشيطية تؤخذ بعد 3 شهور من أخذ الجرعة الثانية.

أما عن أهمية الجرعة التنشيطية فبينت الصحة أنها تتمثل فيما يلي:

– رفع المناعة للوقاية من العدوى

– الحد من الأعراض الخفيفة والمتوسطة بنسبة عالية تتجاوز 70% في حال الإصابة

– الحماية من المرض الشديد والتنويم بنسبة 90% على الأقل .

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