اخبار الخليج – وزير الخارجية يجري اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الفلسطيني لبحث تطورات الأوضاع

محمد بن مسعود - الدمام - أجرى سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، اليوم، اتصالًا هاتفيًا مع معالي الدكتور رياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين.
تم خلال الاتصال، بحث علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تطوير وتنمية التعاون الثنائي خدمة للمصالح المشتركة، بالإضافة الى تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
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