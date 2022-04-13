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"نجم": تجنبوا ركن السيارات في مكان بعيد عن مواقع الحـوادث لهذا السبب

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محمد بن مسعود - الدمام - 09-12-1443 08:08

صدى تبوك – متابعة

استعرض الرئيس التنفيذي لشركة “نجم”، محمد السليمان، ملامح تعامل الشركة مع الحـوادث ومستويات الاستجابة في مباشرتها.

وأوضح، خلال لقائه في برنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، أن متوسط مباشرة الحـوادث في 2021 بلغ 16 دقيقة، ولكن خلال الربع الأول من 2022 ارتفعت أعداد الحـوادث، ما أدى إلى تأخر وصول منسوبي الشركة لمواقعها.

وأكد أنه يُفضل أن يتفق أطراف الحـادث المروري على تجنيب الطريق الازدحام بركن السيارات جانبًا، كما شدد على أنه يجب أن يكون ركن السيارة بجوار موقع الحـادث، حتى لا يتم تصنيفه على أنه “صدم وهروب”.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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