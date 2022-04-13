"نجم": تجنبوا ركن السيارات في مكان بعيد عن مواقع الحـوادث لهذا السبب

محمد بن مسعود - الدمام - 09-12-1443 08:08
صدى تبوك – متابعة
استعرض الرئيس التنفيذي لشركة “نجم”، محمد السليمان، ملامح تعامل الشركة مع الحـوادث ومستويات الاستجابة في مباشرتها.
وأوضح، خلال لقائه في برنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، أن متوسط مباشرة الحـوادث في 2021 بلغ 16 دقيقة، ولكن خلال الربع الأول من 2022 ارتفعت أعداد الحـوادث، ما أدى إلى تأخر وصول منسوبي الشركة لمواقعها.
وأكد أنه يُفضل أن يتفق أطراف الحـادث المروري على تجنيب الطريق الازدحام بركن السيارات جانبًا، كما شدد على أنه يجب أن يكون ركن السيارة بجوار موقع الحـادث، حتى لا يتم تصنيفه على أنه “صدم وهروب”.
فيديو | الرئيس التنفيذي لشركة نجم: في حال اعتراض أحد الأطراف لابد من تصوير الحادث وركن السيارة على جانب الطريق حتى لا يسجل بلاغ هروب— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 13, 2022
#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/3gReNTnxmv
فيديو | الرئيس التنفيذي لشركة نجم: 16% نسبة الكوادر النسائية في نجم وفي بعض الأحيان يتفوقن على الرجال#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/db0BCanPQ6— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 13, 2022
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