محمد بن مسعود - الدمام - صرح العميد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة مدير عام الإدارة العامة للمرور أن نسبة إنجاز بلاغات الحوادث المرورية البسيطة التي تعاملت معها شركات التأمين بلغت 83% من خلال التطبيق الالكتروني للإدارة العامة للمرور «e Traffic» منذ تطبيق القرار في نهاية يوليو 2021 إلى أبريل 2022.
واضاف المدير العام للإدارة العامة للمرور إن تحقيق هذه النسبة القياسية ما جاء الا بوعي السواق وتفاعلهم مع هذا القرار الذي يهدف إلى تخفيف الازدحامات المرورية وعدم تعطيل الحركة ، مما عزز السلامة المرورية لجميع المواطنين والمقيمين، وانجاز المعاملة في وقت قياسي دون الحاجة للحضور الشخصي.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – مدير عام المرور: 83% نسبة إنجاز بلاغات الحوادث البسيطة عبر تطبيق المرور «e Traffic» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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