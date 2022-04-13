"الموارد البشرية": إنشاء وحدات نموذجية لكبار السن.. وتفعيل بطاقات تمنحهم امتيازات مجتمعية

محمد بن مسعود - الدمام - 09-12-1443 08:03
صدى تبوك – متابعة
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عزمها إنشاء 5 وحدات نموذجية لكبار السن في المناطق الرئيسة بالمملكة، وتفعيل بطاقات خاصة بهم تمنحهم امتيازات مجتمعية.
وبينت الوزارة أن الوحدات توفر الاحتياجات الخاصة لكبار السن من سهولة الوصول والدخول دون عتبات إضافية في المباني ومسارات لعربات الدفع مع ملاءمة الأرضيات لطبيعة كبار السن والحد من مخاطر السقوط باستخدام أرضيات أقل صلابة، بالإضافة لخدمات أخرى يحتاجها كبار السن في هذه الوحدات.
وأوضحت أن عدد منظمات القطاع غير الربحي في المملكة ارتفع في ست سنوات 164%، لتصل إلى أكثر من 3400 منظمة، تشكل المنظمات المتخصصة منها نحو 69%، ليصبح القطاع أكثر نضجا وأعمق أثرا.
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