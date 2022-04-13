شكرا لقرائتكم خبر عن توفير 10 باصات لطلاب الجامعة الإسلامية لنقلهم للحرم النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وفرت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة أكثر من 10 باصات مجهزة بأفضل الخدمات ويستفيد من هذه الخدمة أكثر من 1200 طالب يتم نقلهم من الجامعة إلى المسجد النبوي يومياً وبشكل مجاني.

كما وفرت الجامعة للطلاب ذوي الإعاقة وسائل النقل المناسبة لوضعهم الصحي لنقلهم إلى المسجد النبوي وتخصيص سائق لهم في نفس زمن نقل الطلاب الآخرين، حيث تقوم إدارة النقل بالجامعة الاسلامية بتنظيم بعض الرحلات داخل المدينة وخارجها مثل الرحلات الدينية والترفيهية والرياضية والمواقع التاريخية.