زيادة الإقبال على الذهب بفعل الحرب الأوكرانية

محمد بن مسعود - الدمام - ازداد الإقبال على شراء الذهب، اليوم الأربعاء، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعاره بشكل محدود بعد أن عززت مخاوف من تصاعد الصراع بين روسيا وأوكرانيا الإقبال على الملاذات الآمنة ومنها المعدن النفيس.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1969.76 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد بلوغ أعلى مستوى في شهر عند 1978.21 دولار للأوقية أمس الثلاثاء. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1975.80 دولار للأوقية.

كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن، أمس الثلاثاء، أن المفاوضات مع أوكرانيا “وصلت إلى طريق مسدود”، في حين صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن لأول مرة بأن الغزو الروسي لأوكرانيا يصل لحد الإبادة الجماعية.

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واستقر مؤشر الدولار قرب مستوى مرتفع بلغه في مايو 2020، الأمر الذي يجعل الذهب أقل جاذبية للمشترين في الخارج.

وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 25.46 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.7% إلى 972.51 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 3.1% إلى 2398.15 دولار للأوقية.