تنويه مهم من «الصحة» بشأن الجرعة التنشيطية للقاحات كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - دعت وزارة الصحة، اليوم، للحصول على الجرعة التنشيطية للقاحات كورونا المستجد، لافتة إلى أهميتها الشديدة لرفع مناعة الجسم والمحافظة عليها في مستوى مرتفع.

وأوضحت الوزارة أن الجرعة التنشيطية تؤخذ بعد 3 أشهر من تلقي الجرعة الثانية، ويمكن للجميع من عمر 16 عاما وأعلى الحصول عليها، وكذلك أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن.

ولفتت “الصحة” إلى أن الجرعة التنشيطية لها أهمية كبيرة في رفع المناعة للوقاية من العدوى، والحد من الأعراض الخفيفة والمتوسطة بنسبة تتجاوز 70% في حال الإصابة، وكذلك الحماية من المرض الشديد والتنويم بنسبة 90%.