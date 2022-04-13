الصحة تحذر من الملح الزائد في الطعام (تفاصيل)

محمد بن مسعود - الدمام - نصحت وزارة الصحة، المواطنين، اليوم الأربعاء، بالحرص على الاعتماد على بدائل الملح في الطعام مثل التوابل والأعشاب والليمون.

وبينت في إنفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي على “تويتر” الملح ضروري لوظيفة العضلات والأعصاب لأنه يحتوي على الصوديم، إلا أن الاستخدام الزائد عن الحاجة يؤدي إلى أضرار صحية عديدة.

على جانب آخر قالت وزارة الصحة برسالتها التوعوية اليومية في رمضان عبر تويتر، إن الجرعة التنشيطية تعزز المناعة ضد كوفيد -19 ومتحوراته، وبالتالي تقلل خطر الوفاة أو الإصابة والتنويم في المستشفى وخاصة لدى الفئات الأعلى خطورة من كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة.