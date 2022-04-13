اخبار الخليج – هيئة البحرين للسياحة والمعارض تنظم حفل القرقاعون وعرض للأزياء ضمن سلسلة فعاليات رمضان

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض عزمها تنظيم فعالية القرقاعون وعرض خاص للأزياء الشعبية والذهب البحريني العريق المتميز بالنقوش التراثية البحرينية المميزة، وذلك في إطار برنامج الفعاليات الحافل الذي تنظمه الهيئة تزامنا مع شهر رمضان الكريم، وبما يسهم في جذب المزيد من الزوار والسياح في سوق المنامة، إضافة إلى تعزيز الحراك السياحي والتجاري الذي يشهده هذا الشهر الكريم.

وتنظم الهيئة فعالية «القرقاعون» في مجمع باب البحرين يومي 14 و15 ابريل من التاسعة وحتى الحادية عشر مساء بالإضافة إلى معرض الصور، وتتضمن العديد من الأنشطة من بينها الأكلات الشعبية وفرقة شعبية ونقش الحناء وقصص للأطفال، وفي اليوم التالي، 16 ابريل، تنظم الهيئة عرض أزياءوذهب بحريني في تمام الساعة التاسعة والربع مساء في مجمع باب البحرين أيضا، وبرعاية كل من مجوهرات الزين ومحمد صالح الزري.

ودعا الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة الدكتور ناصر قائدي جميع المواطنين والمقيمين والزوار والسياح لزيارة هاتين الفعالتين والتمتع بما تحتويهما من أنشطة وبرامج تناسب جميع أفراد العائلة، مؤكدا أن الهيئة اتخذت جميع الاستعدادات اللازمة لتقديم الفعاليتين بما يحقق تطلعات الجميع.

وأوضح د. قائدي أن هاتين الفعاليتين تندرجان في إطار برنامج متكامل تنظمه هيئة السياحة طيلة شهر رمضان الكريم، يتضمن مهرجان «ذهب المنامة» الذي تنظمه الهيئة حاليا بسوق المنامة لأول مرة في مملكة البحرين بمشاركة محلات بيع الذهب والمشغولات الذهبية واللؤلؤ والأحجار الثمينة بسوق المنامة، كما يتضمن معرضا للصور، وعزف للأغاني الشعبية وغيره الكثير.

وأشار إلى أن الهيئة ترمي من إقامة هذه الفعاليات في منطقة سوق المنامة تحديدا إلى جذب الزوار والسياح لزيارة هذا السوق وتنشيط الحركة التجارية فيه وجعله كمنطقة جذب سياحي، إضافة إلى الترويج لهذا السوق كأحد أهم المعالم السياحية في البحرين بما يعكسه من تراث عريق وتنوع حضاري وتعايش مشترك منذ الأزل.

ولفت د. قائدي على صعيد ذي صلة أن هيئة البحرين للسياحة والمعارض تواصل حملتها الترويجية التي تشمل مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لجميع الفعاليات التي تقام في البحرين خلال شهر رمضان الكريم، سواء تلك التي تنظمها الهيئة أو التي ينظمها القطاع الخاص من عروض خاصة للفنادق والمجمعات التجارية وغيرها.