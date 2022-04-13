محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – أشادوا بتوجيهات سمو ولي العهد رئيس الوزراء.. بلديون يؤكدون أهمية خطة تطوير الجوامع والمساجد في كافة محافظات البحرين ويثمنون فورية التنفيذ

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – جهاز المساحة والتسجيل العقاري: نسبة زيادة تقدر بـ29% في حجم التداول العقاري في الربع الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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