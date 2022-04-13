اخبار الخليج – أشادوا بتوجيهات سمو ولي العهد رئيس الوزراء.. بلديون يؤكدون أهمية خطة تطوير الجوامع والمساجد في كافة محافظات البحرين ويثمنون فورية التنفيذ

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد أعضاء المجالس البلدية في مملكة البحرين بأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بإطلاق خطة تطوير للجوامع والمساجد في كافة محافظات مملكة البحرين، وأمر سموه بافتتاح وترميم وتأهيل 20 مسجداً تابعاً لإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية، في مختلف محافظات المملكة، وما تضمنه من توجيه بتوفير الميزانية اللازمة لخطة إعادة إعمار بيوت الله، واعتماد المعايير الحديثة والتصاميم الإسلامية في إعادة بناء وتطوير المساجد، والتنسيق مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتخصيص المواقع واتخاذ الإجراءات الكفيلة بسرعة البدء في تصميم وبناء 12 مسجداً في مدينة سلمان.

وأكد أعضاء المجالس البلدية حرص حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على تعمير المساجد وبناء بيوت الله، مثمنين سرعة استجابة وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف من خلال تشكيل فريق معني للتنسيق مع الجهات المعنية لتخصيص المواقع واتخاذ الإجراءات الكفيلة بسرعة البدء في تنفيذ أمر سموه.

وفي هذا الصدد أوضح السيد صالح طاهر طراده رئيس مجلس أمانة العاصمة سعادة العاملين في مجال العمل البلدي بجميع المحافظات عامة وفي أمانة العاصمة خاصة بهذا الأمر، مؤكداً على اهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بدور العبادة وإعمار بيوت الله ، خاصة وأن هذا الأمر جاء خلال شهر رمضان الفضيل مما يدل على مكانة دور العبادة عند أهل البحرين قيادة وشعبا، مشيراً إلى سعادة أبناء البحرين بهذا الأمر إذ لمس التفاعل الكبير معه خلال المجالس ووسائل التواصل الاجتماعي.

وبين طراده أن هذا الأمر يحمل في طياته تطوير الجوامع والمساجد حسب حاجة المناطق، مؤكداً اعتزازه بهذا النوع من الأوامر الهامة التي تصب في صالح المواطنين وتعتبر وفق مساعي المجالس البلدية أيضًا.

من جانبه قال السيد غازي عبدالعزيز المرباطي رئيس مجلس بلدي المحرق أن هذا الأمر يستحق الإشادة الكبيرة من جميع العاملين في المجال البلدي، مؤكدا أن التميز في الأمر يتمثل ليس في افتتاح المساجد الجديدة فقط بل وأيضا التأهيل والترميم للمساجد القديمة، وهو ما يعتبر أمرا ضروريا للغاية، واستذكر إعادة بناء جامع الشيخ حمد الذي أثلج صدور أهل المحرق، بوصفه إرث تاريخي للمنطقة.

واعتبر المرباطي أن هذه الخطة هي مؤشر لبداية مرحلة تنموية قادمة، وبين أن هذا الأمر لقي الكثير من الترحيب والاستحسان من أبناء البحرين، على صعيد أفراد ومجالس أهلية ومجالس بلدية، فدور العبادة تشهد نقلة نوعية من حيث الرعاية والاهتمام والتطوير، وهو ما يتجلى من خلال اهتمام ووقفات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله المعهودة والمتعلقة بجميع القطاعات الحيوية والمهمة.

أما السيد بدر صالح التميمي رئيس مجلس بلدي الجنوبية فأوضح سعادة أهالي المنطقة الجنوبية بهذه المبادرة الهامة التي أثلجت الصدور، وقال أن الإعلان عن هذه الخطة المهمة في أيام الشهر الفضيل دليل على حرص كبير توليه مملكة البحرين بالمساجد.

وأكد التميمي تواصلهم الدائم مع الأوقاف السنية، فهناك متابعة لطلبات المساجد وعمل من أجل تأمين الاحتياجات فيها، وما المجالس البلدية سوى حلقة وصل بين الحكومة ومطالب الناس وهو ما يمثل جوهر المسيرة التنموية المباركة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مثمناً اهتمام حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بدور العبادة وإعمار بيوت الله.

إلى ذلك قال السيد أحمد محمد الكوهجي رئيس المجلس البلدي بالمحافظ الشمالية إن إطلاق خطة تطويرية للجوامع والمساجد في كافة محافظات مملكة البحرين يعتبر خبر مفرح جاء في أيام شهر رمضان المبارك ، لافتاً إلى أن أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله جاء ملبياً لاحتياجات المحافظة الشمالية، وتؤكد حرص سموه على تأمين المساجد وبنائها في كافة المناطق، الأمر الذي سيتم بالتعاون مع كل من الأوقاف السنية والجعفرية.

من جهته أكد السيد حسن فاروق الدوي نائب رئيس مجلس بلدي المحرق على أن أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بإطلاق خطة تطوير للجوامع والمساجد في كافة محافظات مملكة البحرين، والبدء بها فوراً، إضافة إلى بناء 12 مسجدا في مدينة سلمان ليس بالأمر الغريب على سموه، إذ يدل على اهتمام كبير بتطوير وبناء المساجد.

وأكد الدوي أن البحرين عبر تاريخها كانت حريصة على تعمير المساجد وتقديم أعمال البر والخير، وبين أن هذه الخطة قد أفرحت قلوب أهالي المحرق، ولاقت إشادة واسعة من قبل المواطنين، فقد كان هذا الأمر هو حديث أبناء البحرين.

من جانبه أشاد الدكتور سيد شبر ابراهيم الوداعي عضو المجلس البلدي بالمحافظة الشمالية باهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بدور العبادة، وأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بإطلاق خطة تطوير للجوامع والمساجد في كافة محافظات مملكة البحرين بافتتاح وترميم وتأهيل 20 مسجداً تابعاً لإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية، في مختلف محافظات المملكة، إضافة إلى توجيه سموه بتوفير الميزانية اللازمة لخطة إعادة إعمار بيوت الله، واعتماد المعايير الحديثة والتصاميم الإسلامية في إعادة بناء وتطوير المساجد، تركت أثرها الطيب على نفوس المواطنين.

وأوضح د. الوداعي أن توجيه سموه ببناء 12 مسجدا في مدينة سلمان تؤكد الحرص على تأمين دور العبادة في المواقع الإسكانية الحديثة وذلك مبعث سعادة للسكان في المناطق المستحدثة التي كانت ضمن مساعي المجلس البلدي في المنطقة الشمالية لبناء دور للعبادة قريبة من مناطقهم السكنية.

من جانبها ثمنت الدكتورة لولوة مطلق عضو مجلس أمانة العاصمة أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بإطلاق خطة تطوير للجوامع والمساجد في كافة محافظات مملكة البحرين، والبدء بها فوراً، إضافة إلى بناء 12 مسجدا في مدينة سلمان وافتتاح وترميم وتأهيل 20 مسجداً تابعاً لإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية، في مختلف محافظات المملكة ، وقالت إن هذه المبادرة تمثل خطوة إيجابية ومميزة أتت في الوقت المناسب ولامست القلوب.

من جهته أشار السيد عبد اللطيف محمد سلمان عضو مجلس بلدي المحافظة الجنوبية على أهمية أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله المتعلقة بتطوير دور العبادة، لافتًا إلى أن هذا الأمر يلبي احتياجات أهالي المحافظة ، وقد لاقى الأثر الطيب عند الناس، وصدى واسع عند جميع المهتمين والمتابعين.

من جانبها قالت السيدة إيمان حمد حسن عضو مجلس بلدي المحافظة الجنوبية إن أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بإطلاق خطة تطوير للجوامع والمساجد في كافة محافظات المملكة، وتوجيهات سموه بسرعة البدء في تصميم وبناء 12 مسجداً في مدينة سلمان، إضافة إلى توجيهات سموه الكريمة لوزارة العدل والشؤون الإسلامية فهي ليست بغريبه على سموه.

وأوضحت بأن هذا التوجيه الهام يأتي في إطار حرص سموه على بناء وإعادة إعمار بيوت الله وتطويرها وخصوصا أننا نعيش أيام شهر رمضان المبارك، فهذه الخطة تعكس حرص الحكومة بقيادة سموه لتوفير المرافق الخدمية للمواطنين والمقيمين.