شكرا لقرائتكم خبر عن 31 ألف مستفيد باكستاني من مساعدات مركز الملك سلمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 4,460 سلة غذائية رمضانية في مناطق شهيد بينظير آباد وخيربور وجوتكي وسانقهر بإقليم السند ومنطقة راجن بور بإقليم البنجاب في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 31,220 فردًا.

ويأتي ذلك ضمن مبادرة إطعام الرمضانية المقدمة من المركز التي تهدف إلى توزيع ما يقارب من 157 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 8000 طن في 19 دولة حول العالم خلال شهر رمضان المبارك للعام 1443هـ.