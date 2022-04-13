شكرا لقرائتكم خبر عن 11 ألف يمني يستفيدون من مساعدات مركز الملك سلمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 958 سلة غذائية للفئات الأشد حاجة في مديريتي حديبو وقلنسية بمحافظة سقطرى، استفاد منها 5.748 فردًا.

كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 96 طنًا و300 كيلوغرام من السلال الغذائية للفئات الأشد حاجة في مديرية دار سعد بمحافظة عدن، استفاد منها 5,400 فرد.

ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي 2021- 2022م الذي يُنفذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.