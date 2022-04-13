محمد بن مسعود - الدمام - أهم اختبارات تشخيص ضعف الإدراك الناتج عن الخرف أو الزهايمر

تتحقق اختبارات الفحص المعرفي من وجود مشاكل في الإدراك، وهي مجموعة من العمليات في عقلك مرتبطة بالتفكير والذاكرة واللغة والتركيز والحكم، فى سلسلة “اطمن على نفسك” نتعرف على أهم اختبارات لتشخيص ضعف الإدراك الناتج عن مرض الخرف أو الزهايمر، بحسب موقع medicinenet.

وتتضمن أمثلة اختبارات الفحص الشائعة المستخدمة لضعف الإدراك ما يلي:



Mini-Cog



يستغرق 3-5 دقائق حتى يكتمل يتضمن الاختبار استدعاء ثلاث كلمات ورسم ساعة.

تكملة الخبر في الأسفل

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اختبار الحالة العقلية المصغر:



يستغرق من 7 إلى 10 دقائق لإكماله تتضمن الأسئلة في الاختبار إخبار التاريخ الحالي ، والعد إلى الوراء ، وتحديد الأشياء اليومية مثل القلم أو الهاتف. الاختبار مفيد في تحديد الأمراض المعرفية الخطيرة مثل الخرف ويقيم ما يلي:

ذاكرة قصيرة المدي

الاتجاهات

مهارات اللغة

تقييم مونتريال المعرفي:



يستغرق 10-15 دقيقة لإكماله. يتضمن هذا الاختبار حفظ بعض الكلمات ، والتعرف على حيوان من صورة ، ورسم كائن بالنظر إليه. الاختبار أفضل للكشف عن الضعف الإدراكي المعتدل ، وتقييم:

الانتباه والتركيز

وظائف تنفيذية

ذاكرة

لغة

المهارات البصرية

التفكير النظري

العمليات الحسابية

اتجاهات

ما الذي يسبب ضعف الإدراك؟



إذا كنت تواجه صعوبة في التذكر أو تعلم أشياء جديدة أو التركيز أو اتخاذ القرارات لدرجة أن حياتك اليومية تتأثر ، فمن المرجح أنك تعاني من ضعف إدراكي. يمكن أن يكون الضعف الإدراكي خفيفًا أو متوسطًا أو شديدًا.

قد تشمل أسباب ضعف الإدراك ما يلي:

شيخوخة

قصور الغدة الدرقية (خمول الغدة الدرقية)

ورم في المخ

اكتئاب

السكتة الدماغية

مرض الشلل الرعاش

الخرف مثل مرض الزهايمر أو الخرف الناتج عن ارتفاع ضغط الدم

تعاطي المخدرات

الآثار الجانبية لبعض الأدوية

نقص الفيتامينات (مثل فيتامين ب 12 واليود)