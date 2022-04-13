فيديو.. إحباط محاولة تهريب 456 ألف قرص إمفيتامين في المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، إحباط محاولة تهريب 456 ألف قرص إمفيتامين مخدر مخبأة في مكائن ومعدات وقطع غيار مصاعد والقبض على مستقبليها في جدة والرياض.

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