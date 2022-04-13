محمد بن مسعود - الدمام - شاهد: دبابة روسية تفجر أخرى تحمل علامة “V” على بعد أمتار من كمين أوكراني

وثق مقطع فيديو، دبابة روسية تفجر مدرعة روسية أخرى بنيران صديقة على بعد أمتار من كمين أوكراني، بإحدى القرى القريبة من كييف الأوكرانية.

وظهر في الفيديو الذي التقطته طائرة بدون طيار، دبابة بعلامات “V” تفجر المدفع الرئيسي في دبابة أخرى بنفس العلامات.

تكملة الخبر في الأسفل

قد يهمك ايضاً

ورصد الفيديو، تواجد القوات الروسية والمدرعات حول قرية دميتريفكا تجاه الغرب من كييف أثناء الاستعداد للانسحاب من الهجوم المتوقف على العاصمة الأوكرانية.

ووفق صحيفة “ديلي ميل”، فإن كمين أكرواني انتشر بعد ذلك على شكل سلسلة من الانفجارات تضرب الدبابات الروسية المتجمعة،مما يُعتقد أنها طائرات بدون طيار ومدفعية أوكرانية.

وأشارت:” تم التكهن بأن هذا قد يكون عملاً متعمدًا إذا تم تعطيل الدبابة، لجعلها غير مجدية للقوات الأوكرانية التي قد تستولي عليها”.

