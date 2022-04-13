محمد بن مسعود - الدمام - ” رائحتها كانت معفنة ومخيسة “.. شاهد: “مقاتل سابق في أفغانستان” يكشف حقيقة كرامات رائحة المسك على جثث المجاهدين

كذب المقاتل السابق في أفغانستان “سراج الزهراني ” خلال حلقة من برنامج “الليوان ” مع الإعلامي عبدالله المديفر ، عن وجود فكرة الكرامات التي روج لها البعض أيام القتال في أفغانستان ، ووصفها ” بالمبالغات” .

حقيقة الكرامات

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وخلال الحلقة عرض المديفر مقطع فيديو لأحد الشيوخ يتحدث عن كرامات أيام الحرب في أفغانستان وعن وجود جنود من الله وثعابين لمحاربة المُلحدين ، ووجه المديفر سؤالاً للزهراني ” عن حقيقة فكرة الكرامات التي كانت رائجة وقت أيام القتال في أفغانستان ” ، فأجابه قائلاً :” هذا من المبالغات التي كانوا يروجون لها تلك الأيام”.

أخرج يده من القبر وصافح والده

وأضاف سراج الزهراني :” وعبدالله عزام هو من كان يروج لهذه الكرامات ، بتأليفه كتاب ” آيات الرحمن في كرامات الأفغان ” ، ومن ضمنه قصة مضحكة ، حيث يقول أحد الأباء الذي قٌتل ابنه في الحرب ، فأخبروه ” أنه شهيد ” ولكنه أجابهم ” لا ما أصدق ” ، وذهب إلى القبر وتحدث مع ابنه قائلاً :” يا ولدي لو كنت شهيداً فأثبت لي “، “فأخرج الولد يده من القبر وصافح والده “، مٌشيراً إلى أن “هذا حتى لا يدخل العقل” .

الطيور تدافع عن المقاتلين

وتابع الزهراني :” وأيضاً قال في كتابه أن الطيور تدافع عن المٌجاهدين وتتلقى القنابل .. فأي قنابل هذه الطيور إذا جاءت الطائرات خافت منها وذهبت “.

وجود رائحة المسك بالجثث

وعن كرامات وجود رائحة المسك بالجثث ، قال سراج :” واحد من الأخوة ذكر لي أنه كان موجود أثناء حضور أحد المشايخ من السعودية لرؤية جثث الشهداء ، فجاؤوا بالجثث وكانت رائحتها كانت مخيس ، فقاموا برش رائحة المسك على الجثث لتغيير رائحتها ، وعندما أتى الضيف وشم الرائحة ، ظل يقول ” الله أكبر الله أكبر ” ، وربعنا يتأثرون بأدنى الطرق والله المستعان ، وهناك من يؤيدون ذلك للدعاية “.