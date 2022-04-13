سكان المملكة ينفقون 9.6 مليار ريال خلال أسبوع.. وهذه مشترياتهم

محمد بن مسعود - الدمام - 09-12-1443 04:57

صدى تبوك – متابعة

استعرض البنك المركزي، اليوم (الأربعاء)، أرقام الإنفاق الاستهلاكي في المملكة خلال الأسبوع الماضي (3- 9 أبريل)، موضحا قيم العمليات التي تمت عبر نقاط البيع.

وأوضح أن الأسبوع الماضي شهد إنفاق 9.6 مليار ريال عبر 110.3 مليون عملية، حيث أنفق المستهلكون على الأطعمة والمشروبات 1.5 مليار ريال، تلاه الإنفاق على الملابس والأحذية بـ 956.9 مليون.

وأنفق المستهلكون على المطاعم والمقاهي 897.2 مليون ريال، و685.7 مليون على الصحة، و611.7 مليون في محطات الوقود، و557.7 مليون على النقل، و321.5 مليون على مواد البناء والتشييد.

كما أنفق سكان المملكة 323.9 مليون ريال على الأثاث، و249.6 مليون على الترفيه والثقافة، و252 مليون على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، و253.4 مليون على الفنادق، و201.5 مليون على المجوهرات، و96.5 مليون على التعليم، و104.8 مليون على الاتصالات.