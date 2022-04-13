أمانة عسير تنفذ أعمال سفلتة وتأهيل لعدة مواقع بالربوعة

نفذت أمانة منطقة عسير ممثلة ببلدية "الربوعة"، أعمال سفلتة وتأهيل عدد من المواقع بمركز الربوعة. وأوضح رئيس بلدية الربوعة المهندس أحمد أبو عابد أن السفلتة شملت عددا من المواقع والشوارع الرئيسية، مؤكدا أن البلدية تسعى إلى تنفيذ مشروعات تطويرية وخدمية بما يُعزّز دورها في تحسين جودة الحياة وأنسنة المدن وفقا للإمكانات المتاحة.



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