شكرا لقرائتكم خبر عن استفادة 2063 مريضاً من الرعاية الصحية المنزلية بجازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت صحة جازان 16299 زيارة للمرضى في منازلهم عبر خدمات برنامج الرعاية المنزلية وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي 2022 م، حيث استفاد منها 2063 مريضا من المرضى المسجلين في البرنامج، كما تم تنفيذ 931 رحلة توصيل أدوية ومستلزمات للمرضى في منازلهم وذلك خلال نفس الفترة.

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة تُقدم خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة وذلك من خلال فرق طبية مدربة ومؤهلة يعملون في العديد من المستشفيات والمدن الطبية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة حيث يتم قبول المرضى في خدمات الرعاية الصحية المنزلية لتقديم الخدمات الطبية لهم وهم بين أهليهم وذويهم وفقاً لمعايير معتمدة.

وتشمل خدمات الرعاية الصحية المنزلية , الرعاية الطبية و التمريضية الشاملة ومتابعة المرضى طريحي الفراش وكبار السن وتقوم برعايتهم في ما يتعلق بالأمراض المزمنة التي يعانون منها مثل ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي والعناية بالجروح وقرح الفراش والأنابيب و القساطر والعلاج الوريدي والعلاج التلطيفي ورعاية مرضى الأمراض النفسية والعصبية، إضافةً إلى توفير خدمة العلاج الطبيعي والعلاج التنفسي والتغذية السريرية والخدمات الاجتماعية.

ومن أهم الخدمات التثقيف الصحي للمريض وراعي المريض والعائلة، ولا تقتصر الخدمات على الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية ولكن يتم توفير المستلزمات الطبية والأجهزة الطبية والأدوية وفقاً لاحتياج المريض.