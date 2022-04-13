شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة للإشراف على انتخابات مجلس «هيئة المهندسين» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - يتكون مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء

- مدة العضوية (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة

- يأتي هذا القرار امتدادًا لتوجيهات واهتمام القيادة الرشيدة تجاه الكوادر الوطنية

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل، قرارًا بتشكيل لجنة للإشراف على انتخابات مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، تمهيدًا لبدء العملية الانتخابية لعضوية مجلس إدارة الهيئة في دورته الثامنة، وهم على النحو التالي: ممثل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس حسن بن محمد زين الدين (رئيسًا)، وممثل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المستشار خالد بن عبدالله الزهراني (عضوًا)، وممثل الهيئة السعودية للمهندسين مسفر بن مانع آل جعفر (عضوًا).

ويأتي ذلك بعد قرار مجلس الوزراء بتاريخ 14 /7 / 1443هـ بشأن الموافقة على تعديل المادة (السادسة) من نظام الهيئة السعودية للمهندسين لتكون بالنص التالي:

أولًا: يتكون مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء على النحو الآتي:

أ- الأعضاء الأساسيون الذين تنتخبهم الجمعية العمومية، ويكون عددهم نصف عدد أعضاء المجلس.

ب- ممثلون من جهات حكومية ومن ذوي خبرة واختصاص في مجال عمل الهيئة، أو من أي منهما، يشكلون النصف الآخر.

ثانيًا: يكون تحديد الجهات الحكومية وتعيين ذوي الخبرة والاختصاص، الواردة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة، بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من رئيس الجهة المشرفة على الهيئة.

ثالثًا: يختار رئيس الجهة المشرفة على الهيئة رئيسًا لمجلس الإدارة ونائبًا له من الأعضاء، ويصدر بتعيينهما أمر من رئيس مجلس الوزراء.

رابعًا: تكون مدة العضوية (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

خامسًا: يعقد مجلس الإدارة جلسة -على الأقل- كل ثلاثة أشهر، وكلما طلب ذلك -كتابة- رئيس المجلس أو أربعة من أعضائه على الأقل.

سادسًا: يعقد المجلس اجتماعاته بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس الاجتماع أو نائبه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

سابعًا: يحضر الأمين العام الاجتماع دون أن يكون له حق التصويت.

ويأتي هذا القرار امتدادًا لتوجيهات واهتمام القيادة الرشيدة تجاه الكوادر الوطنية من المهندسين والمهندسات والتقنيين والفنيين وطلاب وطالبات البرامج الهندسية والمكاتب والشركات الهندسية لبناء مستقبل وطنهم، وأيضًا تعزيز مستهدفاتها الوطنية لدى مختلف القطاعات الهندسية ورفع كفاءته وزيادة الإنتاجية نحو بيئة هندسية متطورة، إضافةً إلى دعم الرؤية الوطنية لتحقيق المزيد من التقدم والارتقاء بمستوى هذا المجال وخدماته المقدمة من الأفراد والمكاتب والشركات الهندسية.

من جانبه، بيّن رئيس لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين الوكيل المساعد لتنمية القطاعات بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس حسن بن محمد زين الدين أن لجنة الإشراف تتكون من عضوين من الوزارة يكون أحدهما رئيسًا للجنة وعضو من الأمانة العامة للهيئة، للقيام بالمهام وفقًا لاختصاصاتها في هذا الجانب أبرزها: وضع الإجراءات التنظيمية، والجدول الزمني لتنفيذ العملية الانتخابية وفق اللائحه التنفيذية، وتشكيل اللجان الفرعية وتحديد مهامها وإعداد محاضر سير العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج النهائية ورفعها للوزير لإقرارها.

وأضح فيما يخص لجنة الطعون، أنها تتكون من ثلاثة أعضاء للنظر في الطعون الواردة على نتائج الانتخابات النهائية، عضوين من الوزارة يكون أحدهما رئيسًا للجنة وعضو من الأمانة العامة للهيئة، داعيًا المهندسين والمهندسات السعوديين المسجلين لدى الهيئة للمشاركة في العملية الانتخابية ترشيحًا وتصويتًا لاختيار أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثامنة التي ستتم إلكترونيًا لتطوير العملية الانتخابية باستخدام التقنية ولتعزيز الشفافية بما يتوافق مع تطلعات رؤية المملكة 2030م، حيث يأتي ذلك لتتمكن الهيئة من القيام بالمهام والمسؤوليات المناطة بها في سبيل تطوير القطاع الهندسي ورفع مستوى العاملين فيه.