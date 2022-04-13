أمير القصيم يدشن مركز السياحة العلاجية بمحافظة عنيزة

محمد بن مسعود - الدمام - دشّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمقر ديوان الإمارة اليوم مركز السياحة العلاجية بمحافظة عنيزة ، والذي يأتي انطلاقا من استراتيجية التوازن التنموي بالمنطقة وتفعيلا لدور لجنة الصحة والعمل الاجتماعي بمجلس منطقة القصيم .

وأكد سمو أمير القصيم بأن مركز السياحة العلاجية سيكون تحت مظلة لجنة الصحة والعمل الاجتماعي بإمارة القصيم ، لتكون معنية في شؤون العمل الصحي في هذا المركز ، مشيرا سموه بأن محافظة عنيزة لديها بنية أساسية كبيرة ليست بالأمر السهل ، كونها تضم مراكز انسانية وتاهيلية بالإضافة إلى مشاريع أخرى قادمة بشكل كبير.

وأشار سموه إلى المقومات التي تمتلكها محافظة عنيزة بوجود أكبر حديقة صحراوية في منتزه الغضا ، وامكانية اقامة منتجع كبير بها ، و وجود بحيرة العوشزية وما يمكن أن يقام عليها من تطوير في الإستفادة من جانب السياحة العلاجية، مضيفاً سموه بأنه من خلال السياحة العلاجية سيتم التركيز على شقين لتفعيل دور التأهيل وزيادة النشاط في هذا الجانب وبنفس الوقت المنتجعات السياحية للاستجمام والرياضة ، واصفاً سموه مركز السياحة العلاجية بأنه في غاية الأهمية وليس هناك شك في أن السياحة العلاجية في محافظة عنيزة سوف تنجح نجاحاً باهراً ، متى ما فُعلت دور الجهات المعنية ، كاشفاً سموه عن السعي إلى وضع خارطة طريق لجذب تحالفات صحية لإنشاء منتجعات فندقية للسياحة العلاجية ، لكي تكون مهيأة للمستفيد الذي يرغب في قضاء أوقات ممتعة في منتجات تتوفر فيها النزل السياحية والملاعب والمسابح كما هو موجود في البلاد المتقدمة، مؤكدا سموه بأن مركز السياحة العلاجية سيكون داعماً لجميع المستثمرين في مجال السياحة العلاجية وتذليل كافة الصعوبات لتحقيق الأهداف المنشودة ، وهذا أحد مستهدفات جودة الحياة إنطلاقاً من رؤية المملكة 2030.

وأضاف سمو أمير القصيم بأنه قد تم تشكيل فريق عمل لمتابعة مركز السياحة العلاجية برئاسة محافظ عنيزة وعضوية عدد من الجهات التي سوف تقوم برفع تقارير نصف شهرية عن أداء عملهم .

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وكان سمو أمير القصيم قد ترأس إجتماعاً لإستعراض مقومات السياحة الصحية والاستشفائية بمنطقة القصيم ، وما تضمه من بنية تحتية ومدن طبية متكاملة بالإضافة برامج السياحة العلاجية بمحافظة عنيزة ، ودعم مركز السياحة العلاجية بمحافظة عنيزة وسبل تمكين الفرص التي تمتلكها محافظة عنيزة لإنجاح مسار السياحة العلاجية بالمحافظة .

حضر التدشين وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ومحافظ عنيزة عبدالرحمن السليم ، وأمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي والوكيل المساعد للشؤون التنموية بإمارة القصيم عسم الرمضي ، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية بالمنطقة .