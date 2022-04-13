«بي نت» تقيم غبقة رمضانية على شرف عملائها شركات الاتصالات

محمد بن مسعود - الدمام - رحبت شركة بي نت بعملائها من جميع مزودي الخدمة المرخص لهم في المملكة، و شركائها الاستراتيجيين في غبقة رمضانية أقيمت في فندق الريتز كارلتون يوم الثلاثاء الموافق 12 أبريل، حيث حضر الغبقة الرئيس التنفيذي السيد أحمد جابر الدوسري وعدد من أعضاء إدارة بي نت التنفيذية لما تحمله هذه المناسبة من مكانة خاصة لدى فريق العمل المختص في شركة بي نت. وقد رحبت شركة بي نت بعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من شركات الاتصالات المرخص لهم في المملكة، بالإضافة إلى ممثلين عن شركاء شركة بي نت الاستراتيجيين ووسائل الإعلام.

وقد منحت تلك الأمسية عملاء وشركاء بي نت فرصة للتواصل وتعزيز العلاقات، وذلك من منطلق توجه الشركة نحو انتهاج مركزية العملاء والذي يُعد أحد أهم أهدافها الاستراتيجية.

وفي تعليقه حول هذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي السيد أحمد جابر الدوسري: «أقمنا هذه الغبقة على شرف عملائنا شركات الاتصالات المرخصة في المملكة، وشركائنا الاستراتيجيين والذين ندين لهم كثيراً في نجاحاتنا. لقد كانت أمسية ناجحة وممتعة للغاية ونحن سعداء بالحضور الكبير».

من جانبها قالت الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية السيدة شيماء الحامد «تسعى بي نت باعتبارها الشركة الوطنية المسؤولة عن تزويد خدمات شبكة النطاق العريض في مملكة البحرين إلى تعزيز الروابط مع عملائها ومن المؤكد أن مثل هذه الفعاليات توفر الجو المريح والمناسب لذلك».​

تميزت الغبقة بجو مرح ومليء بالتفاعل بين جميع الحضور حيث أثنوا على مبادرة بي نت وتقدير حرصها على تجسيد الروابط مع عملائها مزودي الخدمة وجميع شركائها لما يبذلونه من جهود في إبراز قطاع الاتصالات وسعيهم على تحقيق رؤية المملكة المستقبلية لقطاع الاتصالات.