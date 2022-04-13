أمير القصيم يرأس اجتماع لجنة الصحة والعمل الاجتماعي بمجلس المنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بالإمارة اليوم، الاجتماع الاستثنائي للجنة الصحة والعمل الاجتماعي بمجلس المنطقة، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، وعدد من المسؤولين المعنيين.

ونوه سموه بأهمية الأدوار التي تقوم بها لجنة الصحة والعمل الاجتماعي في تعزيز الجهود الرامية إلى تجويد مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، مشيرًا إلى أن المنطقة تمتلك المقومات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية التي تسهم في دعم الاستثمار الصحي والاجتماعي، متطلعًا إلى دعم برامج السياحة العلاجية لوجود الموقع الجغرافي المتميز للمنطقة، والبنية التحتية المتكاملة، إضافة إلى التسهيلات المقدمة للراغبين في الاستثمار في السياحة العلاجية.

ودعا أعضاء اللجنة إلى تمكين الراغبين في الاستثمار في السياحة العلاجية والاستشفائية وتوفير الدراسات التي تكفل إنجاح مثل هذه المشاريع النوعيّة بالمنطقة.