نصيحة خالد النمر لـ مواجهة التعب والخمول في نهار رمضان

محمد بن مسعود - الدمام - وجه الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، نصائح للمواطنين الذين يعانون من الخمول في نهار رمضان.
وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: “لكي تبتعد عن التعب والخمول في نهار رمضان، لا تحرم جسمك في الليل من الماء الكافي، والنوم الكافي”.
وأوضح أن هناك تصرف خاطئ يرتكبه البعض، حيث يتناولون البنادول يوميا في رمضان قبل الإمساك خوفا من صداع النهار ، مشيرا إلى أن الصحيح، إذا كنت تشتكي من صداع متكرر في رمضان فعليك بمراجعة الطبيب لمعرفة المسبب.
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