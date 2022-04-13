أصول «صندوق الاستثمارات العامة» ترتفع إلى 620 مليار دولار

محمد بن مسعود - الدمام - تقدم صندوق الاستثمارات العامة إلى المرتبة الخامسة بين أكبر صناديق الثروة السيادية بعد ارتفاع أصوله لتصل إلى 620 مليار دولار، حيث ارتفعت أصول الصندوق بقيمة 40 مليار دولار، مقارنة بـ580 مليار دولار في فبراير 2022.

جاء ذلك وفقًا لآخر تصنيف لمؤسسة (SWF Institute) المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية.

وكانت أصول صندوق الاستثمارات العامة قد ارتفعت في فبراير الماضي إلى 580 مليار دولار بعد إعلان ولي العهد عن نقل 4% من أسهم شركة «أرامكو السعودية» إلى الصندوق.

وجاء «صندوق التقاعد الحكومي النرويجي» في المرتبة الأولى كأكبر صندوق سيادي في العالم، بأصول بلغت 1474.13 مليار دولار.

وبلغ إجمالي حجم أصول صناديق الثروة السيادية في العالم نحو 9.99 تريليون دولار مقارنة بـ9.83 تريليون دولار في فبراير 2022.