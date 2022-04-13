الأمين العام لـ”آركو”: نتطلع إلى شراكة فاعلة مع المركز الوطني للتصدي للكوارث المناخية في الوطن العربي

محمد بن مسعود - الدمام - ثمّن أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر “آركو” الدكتور صالح بن حمد التويجري قرار مجلس الوزراء بالموافقة على التباحث مع المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الحد من المخاطر والكوارث قبل وقوعها في الوطن العربي بين المركز الوطني للأرصاد في المملكة والمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر.

وأشار إلى أن صدور القرار هو شعار ثقة كبير تفتخر به المنظمة، وحافز قوي لتُواصل المنظمة رسالتها الإنسانية، مؤكدًا أن المملكة أدركت مبكرًا التحديات الإنسانية الناتجة عن الكوارث المناخية والبيئية في دول الوطن العربي بصفة خاصة ودول العالم بصفة عامة.

وأوضح أن مذكرة التفاهم المزمع توقيعُها بين المنظمة العربية والمركز الوطني للأرصاد في المملكة سيكون هدفها الأساسي درء أي أخطار مناخية تُواجه الوطن العربي والتصدي لها بقوة وتعزيز الاستجابة الإنسانية لها.

ورحّب الأمين بالتعاون مع المركز الوطني للأرصاد، الذي لديه الإمكانات التقنية المتقدمة والقدرات البشرية عالية التأهيل لأن يكون شريكًا فاعلًا في الحد من الكوارث الطبيعية ورصدها قبل حدوثها، مما يقلل الخسائر، موضحًا أن المركز الموجود في مقر المنظمة العربية لديه التجهيزات المادية والبشرية التي تجعل العمل المشترك مع المركز الوطني للأرصاد، يؤدي دوراً فاعلاً في التعامل مع الكوارث والحد من آثارها ورصدها قبل حدوثها.