حملات مكثفة لـ أمانة العاصمة المقدسة.. ومصادرة 4 أطنان مواد غذائية فاسدة

محمد بن مسعود - الدمام - كثفت أمانة العاصمة المقدسة أعمالها الرقابية على الأسواق ومحال بيع المواد الغذائية وذلك للتأكد من استيفاء الاشتراطات البلدية وتطبيق الإجراءات الوقائية المطلوب توفرها في المطاعم والبقالات حسب طبيعة كل نشاط، حيث تتولي البلديات الفرعية القيام بكافة عمليات المتابعة الميدانية على محال بيع المواد الغذائية والتأكد من سلامة عملية التخزين والتجهيز والتداول للغذاء لضمان جودته وسلامته ووصوله للمستهلك بأفضل الحالات.
ففي بلدية العزيزية الفرعية نفذت الفرق الرقابية عددًا من الجولات الرقابية على المنشآت التجارية والغذائية نتج عنها: رصد مجموعة من المخالفات في عدد من المنشآت، تمثلت في مخالفة شروط التعبئة والتخزين داخل ثلاجات حفظ الطعام وتداول المواد الغذائية بطرق عشوائية، ومخالفة التجهيزات داخل المنشأة، كما تمت مصادرة وإتلاف (484) كجم لحوم فاسدة بسبب سوء التخزين والتحضير، إضافة إلى مصادرة (750) كجم من الخردوات والملابس الجاهزة وذلك خلال الجولات الرقابية على المباسط العشوائية التي تدار من قبل الباعة الجائلين، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية وفق الأنظمة البلدية، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.
وواصل قسم الأسواق التجارية ببلدية الشوقية الفرعية الحملات اليومية على المباسط العشوائية المخالفة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، ونتج عنها مصادرة (1320) كجم من الخضروات والفواكه المشكلة وتسليمها بعد التأكد من سلامتها لجمعية إكرام لحفظ الطعام وإتلاف الفاسد منها وغير الصالح للاستهلاك الادمي.
ونفّذت بلدية المسفلة الفرعية حملات رقابية على المنشآت التجارية والغذائية والمتاجر المتنقلة المخالفة (الباعة الجائلين) الموجودة داخل نطاقها الإشرافي، وبالتعاون مع وكالة الخدمات ممثلة في الإدارة العامة للنظافة وبمشاركة الدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة ، وأسفر عنها إغلاق (3) منشآت تجارية مخالفة في اشتراطات الصحة العامة إضافة إلى عدم وجود شهادات صحية للعاملين، ومصادرة (3.5) أطنان من الفواكه والخضار المتنوعة والتي تباع بطرق عشوائية وبصورة فوضوية، حيث جرى إتلاف جميع المصادرات في نفس الموقع، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.
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