تعليم تبوك يُواصل تفعيل برنامج “السلامة المرورية” في المدارس

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_تبوك تُواصل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك تنفيذ برنامج السلامة المرورية في المدارس بمختلف المراحل التعليمية، وفق الإطار التنظيمي لتعزيز السلامة المرورية في التعليم، وتفعيل أدوار ومهام لجان السلامة المرورية العاملة في المدارس. وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك ماجد بن عبدالرحمن القعير أن تعزيز السلامة المرورية في التعليم يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزارة التعليم بأهمية تعزيز قيم السلامة المرورية في نفوس أبنائنا الطلاب والطالبات والمجتمع التعليمي، مؤكدًا أن المؤسسات التعليمية بمراحلها المختلفة تُسهم بدور أساسي في إكساب الوعي المروري للمتعلمين من خلال تطوير برامج تعليمية مرورية للارتقاء بالسلوك المروري .

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