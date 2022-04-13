"الغذاء والدواء" تنبه من تراكم الميكروبات على القهوة عند تخزينها بشكل خاطئ

محمد بن مسعود - الدمام - 09-12-1443 02:10

صدى تبوك – متابعة

يعد مشروب القهوة الأكثر استهلاكاً بين المشروبات، ويواجه مستهلكيها تحدياً في تخزينها خشية تغير نكهتها ومذاقها الأصلي، ويربط العديد من الناس تخزين القهوة بالحفاظ على هذين العنصرين، مع العلم أنه عند تخزينها بشكل خاطئ فإن ذلك قد يؤدي إلى تراكم الميكروبات عليها والتسبب في حدوث تسمم غذائي.

وقدّمت الهيئة العامة للغذاء والدواء نصائح لسلامة القهوة عند تحضيرها منزليًا، منها عدم استخدام معدات آلة القهوة لأي شيء آخر، وتجنب استخدام معدات تحضير القهوة كالإناء الزجاجي الذي يوضع فيه الشراب في الطهي أو وضع سائل آخر فيه لأن ذلك قد يعرضها لخطر التلوث، والمحافظة على تنظيف آلة القهوة بشكل دوري حتى لا تتراكم الميكروبات أو يتشكل العفن.

ودعت “الهيئة” إلى الحرص على تخزين القهوة في حاوية أو وعاء محكم الإغلاق مصنوع من السيراميك لتجنب أشعة الشمس، وتخزين القهوة في مكان جاف أو تجميدها في “الفريزر” لتجنب نمو الفطريات، والتخلص من القهوة عند ملاحظة أي علامة على وجود العفن فيها.

كما أوصت “الغذاء والدواء” بالتخلص من الحليب وبدائله التي تدخل في تحضير القهوة وتكون منتهية الصلاحية، فبعض البدائل وبالرغم من عدم احتوائها على الحليب إلا أنها قد تتلوث بالميكروبات إذا لم تخزن بشكل صحيح في مكان بارد.

يذكر أن مراجعات اللجنة الوطنية للتغذية بالهيئة العامة للغذاء والدواء للأدلة العملية قد خلصت إلى أن الاستهلاك اليومي للكافيين عند البالغين يجب ألا يتجاوز (400) مليغرام وهذا ما يعادل (3 أكواب من القهوة السوداء بسعة 250 مل أو 15 فنجاناً من القهوة السعودية بسعة 50 مل).

وفيما يخص النساء الحوامل والمرضع توصي اللجنة ألا يتجاوز استهلاك الكافيين (200) مليغرام مع الحرص على استشارة الطبيب المختص أو أخصائي التغذية، و(2.

5) مليغرامات لكل كيلو غرام من وزن الجسم يومياً للأطفال والمراهقين، كما تنصح المرضى المصابين بأمراض القلب والشرايين الحد من استهلاك المنتجات ذات المحتوى العالي من الكافيين وألا تتجاوز كميته في اليوم عن 200 مليغرام.

