خبراء اقتصاد: هذا ما سيحدث في ألمانيا إذا حظرت الغاز الروسي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

حذر خبراء اقتصاد من احتمال تعرض ألمانيا العام المقبل لحالة من الكساد، إذا حظرت الغاز الروسي.

فيما أوضحت الحكومة البريطانية، أن رئيس الوزراء جونسون والرئيس الأمريكي بايدن اتفقا على مواصلة جهود وقف الاعتماد على الطاقة الروسية.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن للحرب الروسية تأثير عميق ليس على أوروبا وأوكرانيا فحسب وإنما أيضا في جميع أنحاء العالم من بينها انعدام الأمن الغذائي وارتفاع الأسعار، وأنه على كل الدول التي تمتلك أوراق ضغط على روسيا استخدام هذه الأوراق لوقف الحرب الروسية في أوكرانيا، مؤكدًا ان واشنطن تشجع الدول على عدم شراء مزيد من الطاقة الروسية ولكل دولة الحرية في ذلك.

من ناحيته كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هناك هستريا معادية لروسيا وستزيد مع ارتفاع أسعار الغاز والنفط والتضخم غير المسبوق، مؤكدًا أن موعد انتهاء العملية الروسية في أوكرانيا يعتمد على كثافة العمليات القتالية وفق الخطط المستهدفة.

يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه شركة غازبرزم الروسية، تزويد عملائها في أوروبا بالغاز الطبيعي عبر أوكرانيا ب 74.5 مليون متر مكعب في اليوم.