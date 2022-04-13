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أمانة جدة تنفذ أكثر من 28 ألف جولة رقابية خلال شهر مارس

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة

نفذت أمانة محافظة جدة خلال شهر مارس الماضي 28.764 زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية في نطاق 19 بلدية فرعية ، وأغلقت خلالها 928 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة، أن الجهود الرقابية تهدف إلى رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار، مبينة أنه جرى خلال الشهر الماضي فحص 6.689 عينة غذائية في مختبر الأمانة للتأكد من سلامة الغذاء المقدم في هذه المنشآت.

وأسفرت الجولات عن تسجيل 4.586 مخالفة على المنشآت تنوعت ما بين عدم الحصول على الشهادات الصحية أو عدم تجديدها، ومخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالزي الرسمي للعمل، بجانب مخالفات الاشتراطات الصحية، وسوء الحفظ والتخزين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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