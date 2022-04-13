أمانة جدة تنفذ أكثر من 28 ألف جولة رقابية خلال شهر مارس

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة
نفذت أمانة محافظة جدة خلال شهر مارس الماضي 28.764 زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية في نطاق 19 بلدية فرعية ، وأغلقت خلالها 928 منشأة مخالفة.
وأوضحت الأمانة، أن الجهود الرقابية تهدف إلى رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار، مبينة أنه جرى خلال الشهر الماضي فحص 6.689 عينة غذائية في مختبر الأمانة للتأكد من سلامة الغذاء المقدم في هذه المنشآت.
وأسفرت الجولات عن تسجيل 4.586 مخالفة على المنشآت تنوعت ما بين عدم الحصول على الشهادات الصحية أو عدم تجديدها، ومخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالزي الرسمي للعمل، بجانب مخالفات الاشتراطات الصحية، وسوء الحفظ والتخزين.
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