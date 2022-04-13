الصحف الإيرانية: دائرة الحصار تضيق على إيران

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-الرياض

أشارت صحيفة “جمهوري إسلامي” إلى أحداث باكستان الأخيرة وانعكاسات ذلك على الداخل الإيراني، ورأت أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على فرض حصار على إيران من كافة الحدود، وأضحت أن طهران تعيش أزمة على حدودها الشرقية وتحديدا من باكستان وأفغانستان، مشيرة إلى حادثة الهجوم على القنصلية الإيرانية في هرات يوم أمس، واعتبرت ذلك علامة خطر يجب أن تتحرك لها الدبلوماسية الإيرانية.

وكانت وسائل إعلام أفغانية وإيرانية قد تداولت مقاطع فيديو أظهرت عددا من سكان ولاية هرات الأفغانية وهم يضرمون النار في بوابة القنصلية الإيرانية، احتجاجًا على ما وصفوه بـ”سوء معاملة المهاجرين الأفغان” في إيران.

وعلقت الصحيفة على أحداث باكستان وأفغانستان بالقول: “مع الأسف الشديد فإن المسؤولين الإيرانيين لم يظهروا أي اهتمام بالمخاوف الأمنية القادمة من حدودنا الشرقية”، مقررة أن أداء الحكومة الإيرانية في هذا الملف “ضعيف”، وأن دائرة الحصار التي تفرض على إيران تضيق يوما بعد يوم، لكن المسؤولين الإيرانيين لا يزالون غير مهتمين بهذه القضية.

في شأن متصل رأى المحلل السياسي الإيراني، جلال ساداتيان، أن تغيير الحكومة في باكستان لن يكون في صالح إيران، لأن منافسي عمران خان رئيس الوزراء السابق، وبعد وصولهم إلى السلطة لن تكون لديهم علاقات مع إيران بحجم العلاقات التي كانت في عهد عمران خان بسبب قربهم للولايات المتحدة.