محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المنطقة الشرقية استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، مدير عام فرع هيئة التراث بالمنطقة الشرقية المهندس نادر ناصر السياسب، بمناسبة تعيينه في منصبه، يرافقه عبداللطيف البنيان المدير السابق.

وهنأ سموه السياسب بمناسبة تعيينه، سائلًا الله له العون والتوفيق في مهام عمله لخدمة التراث في المنطقة وتطوير ودعم المواقع التاريخية .

كما قدم سموه الشكر للبنيان على ما قدمه من جهود خلال فترة عمله متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح.

كانت هذه تفاصيل خبر أمير الشرقية يستقبل مدير عام فرع هيئة التراث بالشرقية بمناسبة تعيينه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.