وزارة المالية تعلن عن ملخص أداء عدد من المؤشرات الاقتصادية للربع الأول من العام 2022

محمد بن مسعود - الدمام - استمرار تحسن عدد من القطاعات الاقتصادية وتحقيقها نمواً إيجابياً تماشياً مع إطلاق خطة التعافي الاقتصادي

بلغت نسبة إشغال الفنادق 4 و5 نجوم 55% كما ارتفع أعداد الزوار للمجمعات التجارية بنسبة 26.9%

ارتفاع أعداد السجلات التجارية الجديدة للشركات نسبة 35.4%

أعلنت وزارة المالية والاقتصاد الوطني عن ملخص أداء عدد من المؤشرات الاقتصادية التي ترصدها الوزارة بشكل دوري خلال العام 2022 مقارنة بالعام السابق، والتي تشير إلى استمرار تحسن عدد من القطاعات الاقتصادية وتحقيقها مؤشرات نمو إيجابية لتتجاوز مستويات العام 2019 وذلك بالتزامن مع إطلاق خطة التعافي الاقتصادي، وماتضمنته من مبادرات واستراتيجيات تستهدف عدداً من القطاعات الواعدة التي تنصب أثرها لصالح الوطن والمواطنين.

حيث أوضحت مؤشرات القطاع السياحي، أن نسبة إشغال الفنادق (4 و5 نجوم) قد بلغت 55%، كما ارتفع أعداد الزوار للمجمعات التجارية بنسبة 26.9% . وبينت مؤشرات قطاع التجارة ارتفاع أعداد السجلات التجارية الجديدة للشركات في العام 2022 بنسبة 35.4% كما ارتفعت قيمة المبيعات عند نقاط البيع لبطاقات الصراف الآلي الصادرة في البحرين بنسبة 4.2% .

وفيما يخص المعاملات المالية الإلكترونية، فقد نمت قيمة معاملات (فوري+ ) بنسبة 55.1% ، كما ارتفعت قيمة معاملات (فوري) بنسبة 22.1%.

وأما على صعيد التجارة الخارجية، فبلغت القيمة الإجمالية للصادرات الدولية نسبة 64.7% ، كما ارتفع إجمالي مبيعات الوقود بنسبة 12.2%.

أما بالنسبة لمؤشرات القطاع العقاري، فقد شهدت ارتفاعاً لعدد المعاملات العقارية المسجلة لدى جهاز المساحة والتسجيل العقاري بنسبة 19.6% فيما ارتفعت عدد الرخص الصادرة للبناء بنسبة 15.8%.

وبالنسبة لمعدلات القروض والودائع الصادرة من مصرف البحرين المركزي فقد ارتفعت نسبة الودائع لغير البنوك بنسبة 12.7%.

ومن جهة أخرى فقد شهد مؤشر بورصة البحرين ارتفاعاًبنسبة 33.3%.