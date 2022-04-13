روسيا تكشف عن مصير الأسلحة التي تصل من الناتو إلى أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
قالت الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، إن مصير الأسلحة التي تصل إلى أوكرانيا من الناتو سيكون السوق السوداء بحسب العربية.
وأضافت الخارجية الروسية أن أمريكا زودت أوكرانيا بصفقات أسلحة تبلغ 1.65 مليار دولار، مؤكدة أن أوكرانيا تعاني من مشكلة كبيرة في تخزين هذه الأسلحة.
ويستمر الغزو الروسي لأوكرانيا لليوم التاسع والأربعين على التوالي منذ بدايته في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، فيما تواجه روسيا عقوبات أوروبية وأمريكية جراء غزوها أوكرانيا
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