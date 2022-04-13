روسيا : استسلام أكثر من ألف جندي أوكراني في ماريوبول

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أعلنت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء أن أكثر من ألف جندي أوكراني استسلموا للقوات الروسية في مدينة ماريوبول المحاصرة منذ أسابيع. وأفادت الوزارة في بيان “في مدينة ماريوبول في منطقة مصنع إيليتش للتعدين … قام 1026 عسكريا أوكرانيا من فوج البحرية الـ36 بتسليم أسلحتهم طوعا واستسلموا”. أخبار قد تهمك

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