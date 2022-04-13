اخبار دوليه – روسيا: أمريكا تنشر أكاذيب عن هجوم كيماوي محتمل في أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - قالت روسيا اليوم الأربعاء إن مزاعم الولايات المتحدة وأوكرانيا بأنها قد تستخدم أسلحة كيماوية في أوكرانيا ما هي إلا معلومات مضللة لأن موسكو دمرت آخر مخزوناتها الكيماوية في عام 2017.
وذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية أمس الثلاثاء أنها تتحقق من مزاعم بأن روسيا ربما استخدمت أسلحة كيماوية في مدينة ماريوبول الساحلية بجنوب أوكرانيا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة قلقة من أن تسعى روسيا للجوء إلى أسلحة كيماوية في أوكرانيا.
وقالت السفارة الروسية في واشنطن إن متطرفين أوكرانيين يستعدون لترويج مسألة استخدام أسلحة كيماوية وإن المتحدث باسم وزارة الخارجية برايس ينشر معلومات مضللة.
وذكرت السفارة في بيان «ندعو واشنطن للكف عن نشر المعلومات المضللة».
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