اخبار دوليه – قائد بالحرس الثوري الإيراني: قتل جميع القادة الأمريكيين لن يكفي للثأر لمقتل سليماني

محمد بن مسعود - الدمام - قال محمد باكبور قائد القوة البرية في الحرس الثوري الإيراني إن قتل جميع القادة الأمريكيين لن يكون كافيا للثأر لمقتل قاسم سليماني.

وقتل الجيش الأمريكي سليماني القائد في الحرس الثوري في يناير كانون الثاني 2020 أثناء زيارته للعراق.