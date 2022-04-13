محمد بن مسعود - الدمام - قال محمد باكبور قائد القوة البرية في الحرس الثوري الإيراني إن قتل جميع القادة الأمريكيين لن يكون كافيا للثأر لمقتل قاسم سليماني.
وقتل الجيش الأمريكي سليماني القائد في الحرس الثوري في يناير كانون الثاني 2020 أثناء زيارته للعراق.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – قائد بالحرس الثوري الإيراني: قتل جميع القادة الأمريكيين لن يكفي للثأر لمقتل سليماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.