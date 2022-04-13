تنبيه من الأرصاد لسكان منطقة الباحة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الباحة
نبّه المركز الوطني للأرصاد من سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مدينة الباحة, ومحافظة (العقيق, والقرى, والمندق، وبلجرشي, وبني حسن) والأجزاء المجاورة لها.
وبيّن المركز أن التنبيه يستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الثامنة مساءً.
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