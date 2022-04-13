اخبار الخليج – الأرصاد: الطقس غائم أحيانًا مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة ومتفرقة

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون بمشيئة الله تعالى غائمًا أحيانًا مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة ومتفرقة وغبار خفيف في وقت لاحق.

الرياح شمالية شرقية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد، وتصل من 12 إلى 17 عقدة مع فرصة لهبات تصل إلى 25 عقدة أحيانًا.

ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن قدمين إلى أربع أقدام في عرض البحر، وقد يصل إلى ست أقدام أثناء الهبات.

درجة الحرارة العظمى 34 درجة مئوية، والصغرى 22 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 85%، والصغرى 25%.