ضبط امرأتين قامتا بالتسول‬⁩ بمجمع تجاري بالمنطقة المركزية في مكة‬⁩

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة ألقت القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة القبض على امرأتين تدعيان بأنهما مواطنتان قامتا بالتسول. وقامت المرأتان بالتسول بطريقة مباشرة داخل أحد المجمعات التجارية في المنطقة المركزية بمكة المكرمة. وتبيّن بأنهما مخالفتان لنظام أمن الحدود، وتمت إحالتهما لجهة الاختصاص. أخبار قد تهمك

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