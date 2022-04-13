ولي العهد يهنئ رئيس الوزراء في باكستان بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لدولة السيد محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية بمناسبة أدائه اليمين الدستورية. وقال سمو ولي العهد :” يسعدنا بمناسبة أدائكم اليمين الدستورية رئيساً لوزراء جمهورية باكستان الإسلامية، أن نعرب لدولتكم عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة.

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