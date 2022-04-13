خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس الوزراء في باكستان بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لدولة السيد محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية بمناسبة أدائه اليمين الدستورية. وقال الملك المفدى:” يسرنا بمناسبة أدائكم اليمين الدستورية رئيساً لوزراء جمهورية باكستان الإسلامية، أن نبعث لدولتكم أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد.

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